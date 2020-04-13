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أخبار العالم

قطر تسجل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:51 م
قطر تسجل 252 إصابة
قطر تسجل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت قطر اليوم الاثنين، عن تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في قطر بلغ 3231 حالة.

وبلغ عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في قطر حتى الآن 7 حالات، فيما وصلت حالات التعافي لـ 334 عقب شفاء 59 حالة جديدة.

وكانت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أعلنت عن وصول إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 1.850.527 والوفيات 114.245.

ووفقًا لآخر إحصائيات الجامعة، لا زالت الولايات المتحدة تتربع الصدارة من حيث عدد إصابات كورونا، وذلك بتسجيل 557571 حالة.

ويلي أمريكا، إسبانيا بعدد إصابات 166831، إيطاليا 156363، فرنسا 133670، ألمانيا 127854، بريطانيا 85208، الصين 83135، وإيران 71686.

كما سجلت الجامعة معدلات الوفيات بالفيروس في العالم، وكانت أعلاها في الولايات المتحدة عند 22105، تلتها إيطاليا 19899، ثم إسبانيا 17209، فرنسا 14393، وبريطانيا 10612.

في حين بلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في العالم 430623، غالبيتهم في الصين 77956، تلتها إسبانيا 62391، وألمانيا 60300.
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