وكيل تعليم الفيوم يتفقد منافذ صرف منحة الـ 500 جنيه في المدارس..صور

تفقد الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، عددًا من منافذ صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة بغرب الفيوم، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المسافات البينية بين الأشخاص، منعًا لانتقال العدوى بالأمراض ومنها فيروس كورونا المستجد.





وأكد "عبدالله"، في بيان، الاثنين، ضرورة الاهتمام بأعمال التعقيم والتطهير أولًا بأول، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين، مؤكدا على أنه تم تجهيز مدرسة الشهيد محمد موسى بسنورس، ومدرسة عبور إبشواى الابتدائية، ومدرسة سيد المرسلين بقرية زيد التابعة لمركز أبشواى، والمدرسة الإعدادية بنات بطامية، ومدرسة الشهيد عبد الرحمن نبيل بإطسا، ومدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة بغرب الفيوم، ومدرسة الشواشنة الابتدائية بيوسف الصديق ، كمنافذ لصرف منحة العمالة غير المنتظمة على مستوى محافظة الفيوم.









وأكد عبدالله، أنه تم تجهيز أماكن انتظار بالمدارس، التى تم اختيارها لصرف منحة العمالة غير المنتظمة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية والصحية لهم، كما يتم مراعاة آليات الصرف وتنظيم حركة الدخول والخروج، تجنبًا لحدوث أي تزاحم أو تكدس.





جدير بالذكر أنه تم تخصيص اليوم الاثنين 13 ابريل لصرف منحة العمالة غير المنتظمة للمستحقين من عمر 50 عامًا فأكثر، ويومى الثلاثاء والأربعاء 14 و15 ابريل للمستحقين من عمر 25 عاما إلى 50 عاما، فيما تم تخصيص يوم الخميس 16 ابريل لصرف منحة العمالة غير المنتظمة للمستحقين أقل من 25 عامًا بالإضافة إلى المستحقين من مختلف الأعمار الذين تخلفوا عن مواعيد الصرف المخصصة لهم.