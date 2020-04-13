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رياضة

راكيتيتش غاضبا: لست كيسا من البطاطس

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:18 م
راكيتيتش
راكيتيتش
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إسراء أشرف
وجه الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب فريق برشلونة الإسباني، رسالة شديدة اللهجة إلى إدارة ناديه، بشأن مستقبله، مشيرًا إلى أنه هو من سيحسم مصيره بيده.

وقال راكيتيتش في حوار أجراه مع صحيفة "موندو ديبورتيفو": "لست كيسًا من البطاطس، يمكنك أن تفعل به أي شيء".

وتابع: "أريد أن أكون في المكان الذي يتم تقديري فيه، نعم أنا سعيد هنا في البارسا، وإذا لم يستمر الأمر كذلك، سأكون في المكان الذي أقرره".

وأضاف: "في الموسم الماضي والموسم الجاري، ارتبط اسمي بالانتقال للعديد من الأندية، لكن خطتي هي أن أستكمل عقدي مع برشلونة حتى صيف 2021، لكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فسنجلس على طاولة المفاوضات ونناقش الأمر".

وعن خروجه من التشكيلة الأساسية مؤخرًا، قال راكيتيتش: "لقد أثبت في السنوات الخمس لي مع البارسا، أنه يمكن الاعتماد علي كلاعب أساسي، تحدثت مع الكثير بشأن جلوسي على دكة البدلاء، ولم يستطع أحد تفسير لي هذا الأمر، أحيانًا تحدث أشياء لا تفهمها".

وارتبط اسم راكيتيتش الذي ينتهي عقده في صيف 2021، بالرحيل عن صفوف البارسا، وسط اهتمامات من ناديا أتلتيكو مدريد، وميلان الإيطالي.
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