AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إليسا تتخطى حاجز الـ 2 مليون مشاهدة بـ هنغنى كمان وكمان

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:12 م
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى

تخطت أغنية "هنغني كمان وكمان" التي طرحتها النجمة اللبنانية إليسا حاجز الـ2 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهيرة يوتيوب بعد طرحها بيومين.

تقول كلمات الأغنية: "لما نروح ونسافر حتة بعيدة .. لما بندخل قصة حب جديدة .. لما بنتجمع في مناسبة سعيدة  .. بنغنى .. لما نطير مالفرحة لعالم تانى .. لما تضيق الدنيا علينا ونعانى .. لما بنفصل م الدنيا دي ثوانى .. بنغنى.. هنعيش لسه ياما ونشوف .. هنعيش تحت أى ظروف .. هنعيش لسة ياما ونشوف .. هنعيش يللا بينا نعيش .. هنغنى كمان وكمان.. وهنرقص عالاحزان .. ويا دنيا جنان بجنان....ويا دنيا جنان بجنان".

"هنغني كمان وكمان" كلمات: شادي نور، وألحان وفواصل موسيقية: محمد يحيي، توزيع: إلهامي دهيمة تسجيل: استديو هادي شرارة، وميكس وماسترينغ: إيلي بربر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إليسا تعلن تحديًا جديدًا لجمهورها .. تفاصيل

طرح بوستر هنغني كمان وكمان لـ إليسا .. شاهد

إليسا تطرح أغنيتها الجديدة هنغني كمان وكمان.. اليوم

هيفاء وهبي تظهر مع إليسا في أغنيتها الجديدة هنغني كمان وكمان.. فيديو

نوال الزغبي تهنئ إليسا بأغنيتها الجديدة.. هنغني كمان وكمان

إليسا تتخطى نصف مليون مشاهدة بـ"هنغني كمان وكمان" بعد طرحها بساعات

ترشيحاتنا

شاهد| أول تعليق من منظمة الصحة العالمية على واقعة طبيبة الدقهلية

وداعا للإحراج.. وصفة سريعة تخلصك من رائحة الفم الكريهة

بعد ساعة.. منظمة الصحة العالمية تتلقي تقريرا مهما من الصحة المصرية

مفاجآت فايلر .. عودة خليفة حسام عاشور ومدافع سموحة إلى الأهلي

أهم الأخبار ليلا..ضربة قاتلة للفنان الهارب محمد شومان من ابنته..دواء جديد لـ كورونا..وزير التعليم يصدر بيانا جديدا اليوم

بعد تبرؤ ابنته منه.. محمد شومان كومبارس خان بلده وهرب إلى تركيا من أجل المال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسعار سيارات تويوتا toyota اليوم في مصر بعد تخفيض ياريس .. صور

كورونا يفرق عائلة.. ممرضة تضطر لهذا الأمر لحماية أطفالها من العدوى

تعاني من مشكلة في القلب.. إصابة رضيعة عمرها 6 أشهر بـ كورونا