التحاليل اثبتت خلو رئيس الوزراء البريطاني من كورونا

أعلن مسئول بريطاني أن التحاليل أثبتت خلو رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من فيروس كورونا قبل مغادرته المستشفى.





وأفادت بذلك فضائية اكسترا نيوز، منذ قليل في خبر عاجل، وسنوافيكم بالتفاصيل فور ورودها.

نشر رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، أمس الأحد، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، موجها رسالة إلى الشعب البريطاني؛ بعد خروجه من المستشفى عقب تعافيه من فيروس كورونا.





وقال "جونسون"، في الفيديو، "أشكر هيئة الصحة البريطانية التي أنقذت حياتي، كما أشكر الشعب البريطاني على إلتزامه بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة طيلة الفترة الماضية للحد من تفشي فيروس كورونا".





وأضاف: "نحقق تقدما في هذه المعركة الوطنية، والبريطانيون شكلوا درعا لحماية هيئة الصحة الوطنية في المعركة ضد كورونا".

وتابع: "شهدت بعيني أثناء وجودي في المستشفى الضغط والخطر الذي يتعرض له أفراد هيئة الخدمات الصحية للوقوف أمام فيروس كورونا القاتل".





وصباح اليوم، أعلن مكتب "جونسون"، خروجه من المستشفى بعد أسبوع من احتجازه؛ على خلفية تدهور صحته جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.