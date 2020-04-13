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فن

بملابس تنكرية.. كاتي بيري تحتفل بعيد الفصح

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:41 م
كاتي بيري
كاتي بيري
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شروق ابراهيم
حرصت المغنية الأمريكية كاتي بيري على الاحتفال بعيد الفصح رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع بسبب فيروس كورونا المستجد، وأدى إلى اللجوء للعزل المنزلي من أجل تفادي العدوى. 

ونشرت كاتي بيري صورة لها وهي تلتقط صورة لها أمام المرآة وهي ترتدي ملابس تنكرية على شكل أرنب وببطن منتفخ بسبب شهور حملها الأخيرة.

وأعلنت كاتي بيري، عن تبرعها للأطفال والأسر المتضررة من فيروس كورونا، من خلال أرباح مبيعات أحذية وحقائب ماركتها العالمية.

على صعيد آخر، كشفت كاتي بيري عن أنها حامل في بنت خلال منتصف شهور حملها من خطيبها الممثل البريطاني اورلاندو بلوم. 

يشار إلى أن كاتي بيري "Katy Perry" ارتبطت رسميًا بـ أورلاندو بلوم في شهر فبراير الماضي، بالتزامن مع عيد الحب بعد علاقة استمرت عامين، وكان الثنائي الشهير انفصلا خلال عامي 2017 و2018.

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