أشهر 5 أعطال تصيب الفتيس الأوتوماتيك وكيفية علاجها



جميعا نفضل اقتناء الاسيارات الاوتوماتيك اكثر من السيارات المانيوال لسهولتة في القيادة خصوصا في الطرق الزدحمة ولكن توجد 5 اعطال شهيرة تصيب الفتيس الاوتوماتيك و هي التي سنتاولها في هذا الموضوع





5 اعطال تصيل الفتيس الاوتوماتيك :



1- ظهور رائحة احتراق زيتو تكون عادة بسبب تجاهل تغيير زيت الفتيس لفترات طويلة.



2- بطئ شديد في حركة الفتيس و عادة تكون تلك المشكلة بسبب خلل في عقل الفتيس فيجب وضعها علي الجهاز لبيان العطل.



3- تسريب زيت الفتيس لذلك يجب عليك متابعة مقاس الزيت اول بأول و فحص اسفل السيارة لبيا وجود تسريب أم لا.



4- صدور اصوات و اهتزازات من الفتيس فهذ الأصوات تدل بالفعل علي وجود مشكلة في التروس الداخلية للفتيس.



5- عدم استجابة الفتيس لاوامرك في التسارع وهذة المشكلة لها اكثر من سبب و يجب زيارة الفني المختص لبيان سبب العطل.

