أشهر 5 أعطال تصيب الفتيس الأوتوماتيك وكيفية علاجها

جميعا نفضل اقتناء الاسيارات الاوتوماتيك اكثر من السيارات المانيوال لسهولتة في القيادة خصوصا في الطرق الزدحمة ولكن توجد 5 اعطال شهيرة تصيب الفتيس الاوتوماتيك و هي التي سنتاولها في هذا الموضوع
5 اعطال تصيل الفتيس الاوتوماتيك :
1- ظهور رائحة احتراق زيتو تكون عادة بسبب تجاهل تغيير زيت الفتيس لفترات طويلة.
2- بطئ شديد في حركة الفتيس و عادة تكون تلك المشكلة بسبب خلل في عقل الفتيس فيجب وضعها علي الجهاز لبيان العطل.
3- تسريب زيت الفتيس لذلك يجب عليك متابعة مقاس الزيت اول بأول و فحص اسفل السيارة لبيا وجود تسريب أم لا.
4- صدور اصوات و اهتزازات من الفتيس فهذ الأصوات تدل بالفعل علي وجود مشكلة في التروس الداخلية للفتيس.
5- عدم استجابة الفتيس لاوامرك في التسارع وهذة المشكلة لها اكثر من سبب و يجب زيارة الفني المختص لبيان سبب العطل.