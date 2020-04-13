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سيارات

أشهر 5 أعطال تصيب الفتيس الأوتوماتيك وكيفية علاجها

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:47 م
فتيس السيارة
فتيس السيارة
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اشرف عطية

جميعا نفضل اقتناء الاسيارات الاوتوماتيك اكثر من السيارات المانيوال لسهولتة في القيادة خصوصا في الطرق الزدحمة ولكن توجد 5 اعطال شهيرة تصيب الفتيس الاوتوماتيك و هي التي سنتاولها في هذا الموضوع

5 اعطال تصيل الفتيس الاوتوماتيك :

1- ظهور رائحة احتراق زيتو تكون عادة بسبب تجاهل تغيير زيت الفتيس لفترات طويلة.

2- بطئ شديد في حركة الفتيس و عادة تكون تلك المشكلة بسبب خلل في عقل الفتيس فيجب وضعها علي الجهاز لبيان العطل.

3- تسريب زيت الفتيس لذلك يجب عليك متابعة مقاس الزيت اول بأول و فحص اسفل السيارة لبيا وجود تسريب أم لا.

4- صدور اصوات و اهتزازات من الفتيس فهذ الأصوات تدل بالفعل علي وجود مشكلة في التروس الداخلية للفتيس.

5- عدم استجابة الفتيس لاوامرك في التسارع وهذة المشكلة لها اكثر من سبب و يجب زيارة الفني المختص لبيان سبب العطل. 

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