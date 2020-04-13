حقيقة انغلاق ثقب الأوزون بسبب فيروس كورونا.. فيديو

خصصت قناة "صدى البلد 2" فقرة من حلقة اليوم من برنامج "in box"، للحديث عن الشائعات الكثيرة التى ظهرت فى الفترة الأخيرة، والتى تتسبب فى مشكلات، وتحدث الإعلامى أحمد فاروق عن حقيقة انغلاق ثقب الأوزون بسبب فيروس كورونا.

قال محمد يحيي المحرر التنفيذى لمجموعة نيتشر للأبحاث بالشرق الأوسط، إن ثقب الأوزون منذ فترة وهو يصغر، موضحًا أن هذا الضغر ليس بسبب فيروس كورونا.

وأضاف محمد يحيي، خلال مداخلة على قناة "صدى البلد 2" فقرة من حلقة اليوم من برنامج "in box"، تقديم الإعلامى أحمد فاروق، أن ثقب الأوزون يصغر منذ أكثر من 20 عامًا.

ولفت محمد يحيي، إلى أن ثقب الأوزون، يصغر كل عام عن العام السابق له، معلقًا :" اغلاق ثقب الأوزون، حاجة مش هتيجى فى يوم وليه أو بسبب كورونا".

وأوضح محمد يحيي، أن ثقب الأوزون يتأثر بالتلوث، وكشف أن هناك دول كثيرة ملوثة بنسبة عالية جدًا ولكن توقف المصانع بسبب كورونا قل من نسبة التلوث.