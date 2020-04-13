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حوادث

إحباط تهريب 23 ألف طربة حشيش بـ200 مليون جنيه بميناء شرق بورسعيد

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:19 م
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
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مصطفى الرماح
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