مكاتب أبو العينين تعقم وتطهر أكثر من 100 شارع ومسجد وكنيسة ومكتب بريد بالجيزة.. صور

استكمالًا للحملة المستمرة لليوم الـ 21 على التوالي، نفذت مكاتب خدمة المواطنين التابعة للنائب محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، عضو مجلس النواب اليوم، الإثنين، حملة مكبرة لإعادة التعقيم والتطهير لشوارع وميادين ومساجد وكنائس ومكاتب بريد دائرة الجيزة.





كان ذلك فى إطار الحملة الشاملة التعقيم والتطهير التي تنفذها المكاتب ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع العدوى وحماية المواطنين من فيروس كورونا.





وقامت فرق العمل التابعة للحملة برش المطهرات بالشوارع والميادين وواجهات المنازل والمحال، إضافةً إلى تعقيم المساجد والكنائس ومكاتب بالبريد، كما قامت فرق العمل بتوزيع الكمامات على المواطنين، ونظمت حملة للتوعية بمخاطر وطرق الوقاية من فيروس كورونا.





ومن ضمن الشوارع التى قامت الحملة بتطهيرها شارع سعد زغلول من شارع المحطة وشارع الأنصاري ومسجد فاطمة الزهراء وشارع كنيسة الراهبات وشارع زقاق الأربعين وحارة كنيسة ماري مرقص وكنيسة ماري مرقص ومكتب بريد شارع الغرفة التجارية وميدان المنتزه وشارع المقادم ومسجد المقادم ومنطقة الرقعه وخلف التوحيد والنور وحاره سيدي قداح ومسجد سيدي محمود وحاره الحراني وشارع الاطفيحي ومسجد الرحمن وحاره العويسيه ومسجد السلام وحاره ابو الغيط.





كما قامت الحملة في الأسبوع الثالث من عملها بتعقيم وتطهير أكثر من 100 من شوارع وميادين ومساجد وكنائس ومكاتب بريد ومدارس دائرة الجيزة.





وعلى مدى ثلاثة أسابيع متواصلة قامت حملة التطهير والتعقيم التى تنفذها مكاتب النائب محمد أبو العينين بالجيزة بتعقيم وتطهير شوارع ومنازل ومساجد وكنائس ومدارس ومكاتب بريد بكافة مناطق الجيزة مثل البكباشى والقصبجى وجزيرة القرصاية وجزيرة بين البحرين ومنطقة الجيزة بحرى وساقية مكى ومنطقة الجيزة القديمة وشياخة أولى والجيزة بحرى وميدان الجيزة وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.