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أخبار البلد

قطارات السكة الحديد نقلت أمس 362 ألف راكب والمترو981 ألفا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:29 م
وزير النقل
وزير النقل
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حمادة خطاب
أكدت وزارة النقل أن عدد ركاب خطوط المترو الثلاثة وصلت بالأمس الأحد إلى 981.650 ألف راكب من خلال 1124 رحلة قطار قامت بها خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، حيث نقل الخط الأول 576 ألف راكب والخط الثانى 349.3 ألف راكب والخط الثالث نقل 56.4 ألف راكب.

وأضافت وزارة النقل أن عدد ركاب السكة الحديد بلغ بالأمس 362.9 ألف راكب عبر تشغيل 703 قطار بخطوط المسافات الطويلة والقصيرة حيث تم نقل 170.7 ألف راكب عبر قطاع المسافات الطويلة و192.2 ألف راكب عبر قطاع المسافات القصيرة.

كانت شركة المترو وهيئة السكة الحديد أطلقت كلا منهما حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بالمترو فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيروس، ويقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.
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