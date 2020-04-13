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محافظات

غلق وتشميع 8 مقاهى ومحلات مخالفة لقرارات رئيس الوزراء في البحيرة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:04 م
غلق وتشميع المحلات
غلق وتشميع المحلات المخالفة
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جمالات الدمنهوري
تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بالوحدات المحلية لمركز ومدن محافظة البحيرة حملاتها المرورية لبيان مدى الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والخاصة بشأن غلق المقاهى والكافتيريات  وفض الأسواق والتجمعات بنطاق المحافظة لمواجهة إنتشار عدوى فيروس كورونا المستجد .

وفى إطار ذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوالمطامير برئاسة المهندس راضى عمار احمد بحملة موسعة قادها شعبان بصيص - نائب رئيس المركز بالتنسيق مع قسم الإشغالات وإدارات البيئة والرقابة والمتابعة .

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٢ مقهى لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق ، كما تم  رفع  الاشغالات الثابته والمتحركه بكوبري عاشور ونوار وكوبري المركز  للقضاء على الاختناقات المرورية وتيسيرا لحركة المواطنين .

وفى نفس السياق قامت ا الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار؛ برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، بغلق وتشميع ٦ محلات لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق، وكذلك تحرير٦ محاضر متنوعة، ومصادرة عدد ٣ ماكينات غسيل سيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال حملة موسعة قامت بها الوحدة،قادها حسن الورداني - نائب رئيس المدينة، للمرور على المحلات التجارية بنطاق القرى التابعة للوحدة القروية بدفشو، للتأكد من التزامها بمواعيد الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

شارك في الحملات إدارات الإشغالات والرخص،  "البيئة، الرقابة والمتابعة، والعلاقات العامة" بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.

وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قد وجه رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية بتفعيل كافة القرارات الإحترازية التى إتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا وضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتطبيق هذه الإجراءات وإتخاذ اللازم تجاة المخالفين حفاظًا على أرواح المواطنين وللحد من إنتشار الفيروس.

غلق وتشميع 8 مقاهى ومحلات مخالفة لقرارات رئيس الوزراء في البحيرة
غلق وتشميع 8 مقاهى ومحلات مخالفة لقرارات رئيس الوزراء في البحيرة
غلق وتشميع 8 مقاهى ومحلات مخالفة لقرارات رئيس الوزراء في البحيرة
غلق وتشميع 8 مقاهى ومحلات مخالفة لقرارات رئيس الوزراء في البحيرة
غلق وتشميع 8 مقاهى ومحلات مخالفة لقرارات رئيس الوزراء في البحيرة
غلق وتشميع 8 مقاهى ومحلات مخالفة لقرارات رئيس الوزراء في البحيرة
غلق وتشميع 8 مقاهى ومحلات مخالفة لقرارات رئيس الوزراء في البحيرة
غلق وتشميع 8 مقاهى ومحلات مخالفة لقرارات رئيس الوزراء في البحيرة
غلق وتشميع 8 مقاهى ومحلات مخالفة لقرارات رئيس الوزراء في البحيرة
غلق وتشميع 8 مقاهى ومحلات مخالفة لقرارات رئيس الوزراء في البحيرة
غلق وتشميع 8 مقاهى ومحلات مخالفة لقرارات رئيس الوزراء في البحيرة
غلق وتشميع 8 مقاهى ومحلات مخالفة لقرارات رئيس الوزراء في البحيرة
غلق وتشميع 8 مقاهى ومحلات مخالفة لقرارات رئيس الوزراء في البحيرة
غلق وتشميع 8 مقاهى ومحلات مخالفة لقرارات رئيس الوزراء في البحيرة
غلق وتشميع 8 مقاهى ومحلات مخالفة لقرارات رئيس الوزراء في البحيرة
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