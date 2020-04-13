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5 حيل طبيعية .. علاج الكيس الدهني بالعين في 4 أيام

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:14 م
صدى البلد
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رشا عوني
يعاني البعض من ظهور الكيس الدهني في جفن العين العلوي أو السفلي وهو يحدث نتيجة التهابات العين و انسداد الغدد بجفن العين مما يسبب تراكم الدهون بالجبن على هيئة كيس دهني وهو سهل التخلص منه سواء بالطرق الطبيعية أو المراهم و القطرات التي يصفها الطبيب وصولا إلى الجراحة الصغرى. 

يمكن علاج الكيس الدهني بوصفات طبيعية في المنزل قد تجدي نفعًا بمجرد ملاحظة ظهور الكيس الدهني حتى لا يكبر ويصبح كبير الحجم ويتطلب الإزالة بالجراحة، ونصح موقع healthline بعدة طرق طبيعية لـ علاج الكيس الدهني ومنها :

1- عمل كمادات ماء دافئ 3 مرات يوميًا ، كل مرة لا تقل عن 20 دقيقة
2- الثوم : قومي بقسم فص ثوم كبير وتمريره على مكان الكيس الدهني لمدة دقيقة مع تجنب دخوله في العين، وذلك لمدة يومين

3- البقدونس : اغلي حزمة من البقدونس في الماء، ثم استخدمي قطعة قطن نظيفة واغمسيها في البقدونس المنقعوع واستخدميها ككمادات لـ الكيس الدهني لمدة أسبوع

4- الشاي الأخضر: قومي بغلي الشاي الأخضر واستخدميه ككمادات للعين، فهو فعال في إزالة الخلايا الدهنية

5- خل التفاح : استخدمي خل التفاح المخفف بالماء واستعمليه بنفس طريقة الكمادات على العين لمدة 3 أيام .
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5 حيل طبيعية .. علاج الكيس الدهني بالعين في 4 أيام

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