منعا للجفاف.. ترطيب البشرة بـ 4 مواد صحية





نصح موقع glowpink المعني بجمال المراة بطرق طبيعية لترطيب البشرة الجافة في المنزل وهي :





١- ماء الورد ، وهي صحية للبشرة ويفضل استخدامها بشكل يومي خاصة قبل النوم





٢- جل الصبار وهو مرطب قوي و فعال ويعالج مشاكل الوجه ويمنح البشرة النضارة و الترطيب





٣- العسل الابيض وهو صحي ويحتوي على الفيتامينات التي تحتاجها البشرة الجافة ، يمكنك استخدامه بشكل يومي من خلال وضع طبقة من العسل الابيض على الوجه واتركيه ربع ساعة





٥- زيت الزيتون مع زيت اللوز الحلو من افضل انواع الزيوت لترطيب البشرة .

يعاني أصحاب البشرة الجافة من أزمة جفاف الوجه باستمرار والتي تحتاج عناية يومية خاصة بهذا النوع تحديدا من البشرة واستخدام مواد الترطيب مع تناول كميات وفيرة من الماء يوميا .