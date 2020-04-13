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مرأة

منعا للجفاف.. ترطيب البشرة بـ 4 مواد صحية

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:33 م
صدى البلد
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رشا عوني
يعاني أصحاب البشرة الجافة من أزمة جفاف الوجه باستمرار والتي تحتاج عناية يومية خاصة بهذا النوع تحديدا من البشرة واستخدام مواد الترطيب مع تناول كميات وفيرة من الماء يوميا . 

نصح موقع glowpink المعني بجمال المراة بطرق طبيعية لترطيب البشرة الجافة في المنزل وهي : 

١- ماء الورد ، وهي صحية للبشرة ويفضل استخدامها بشكل يومي خاصة قبل النوم 

٢- جل الصبار وهو مرطب قوي و فعال ويعالج مشاكل الوجه ويمنح البشرة النضارة و الترطيب

٣- العسل الابيض وهو صحي ويحتوي على الفيتامينات التي تحتاجها البشرة الجافة ، يمكنك استخدامه بشكل يومي من خلال وضع طبقة من العسل الابيض على الوجه واتركيه ربع ساعة 

٥- زيت الزيتون مع زيت اللوز الحلو من افضل انواع الزيوت لترطيب البشرة .
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