أيام الكحرتة.. حازم إيهاب يسخر من شكله وهو صغير.. شاهد

شارك الفنان حازم ايهاب متابعيه بصورة جديدة له على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وكتب معلقًا عليها: "المثل بيقولك كل نفسك قبل ما حد تاني ياكلك".





وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه على صورته وجاءت ابرز التعليقات كالاتي :





بردو عسول وبحبك متحاولش.





أيام الكحرتة دى يا حازم.





بس في تغيير كبير اوى كنت صغنوون.









كما شارك حازم ايهاب في فيلم "العارف" وهو من بطولة الفنان أحمد عز، المقرر عرضه في العيد الصغير، أما عن مشاركته في عمل درامي داخل الموسم الرمضاني، قال:" إلى الان لم اتعاقد على مسلسل في رمضان لكني مازالت في مرحلة المذاكرة وقراءة بعض الأعمال".