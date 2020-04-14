متحتاريش فى الفطار والعشاء.. توست الزبدة بالبرتقال

تقدم الشيف غادة جميل طريقة عمل " توست بزبدة البرتقال " بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى وسريع ، وأفضل اسناكس للتسالي ،كما انه يناسب الفطار والعشاء .
مقادير توست بزبدة البرتقال
توست أبيض
زبدة
زبيب أحمر
لوز مقشر
لبن
بيض
فانيلا
سكر
سكر بني
عصير برتقال
بشر برتقال
بشر ليمون
طريقة تحضير توست بزبدة البرتقال
* تذاب زبدة على النار.
* تقطع أحرف التوست ثم تقسم على شكل مثلثات.
* يبطن قالب بايركس بالزبدة ثم تدهن مثلثات التوست بالزبدة، وترص طبقة توست بالقالب.
* يكسر اللوز ويضاف مع الزبيب وبشر البرتقال.
* تكرر طبقة التوست المدهونة بالزبدة ثم المكسرات وبشر البرتقال.
* يرب البيض مع السكر والفانيلا ثم يضاف اللبن وعصير البرتقال وبشر البرتقال وبشر الليمون، ثم يضاف على الوجه ويرش السكر البني.
* تسوى بالفرن وتترك حتى يحمر الوجه ثم تقدم.