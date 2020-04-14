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متحتاريش فى الفطار والعشاء.. توست الزبدة بالبرتقال

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 02:02 ص
طريقة عمل توست الزبدة
طريقة عمل توست الزبدة والبرتقال
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف غادة جميل طريقة عمل " توست بزبدة البرتقال " بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى وسريع ، وأفضل اسناكس للتسالي ،كما انه يناسب الفطار والعشاء .

مقادير توست بزبدة البرتقال

توست أبيض 
زبدة 
زبيب أحمر 
لوز مقشر 
لبن 
بيض 
فانيلا 
سكر 
سكر بني 
عصير برتقال 
بشر برتقال 
بشر ليمون 


طريقة تحضير توست بزبدة البرتقال

* تذاب زبدة على النار.

* تقطع أحرف التوست ثم تقسم على شكل مثلثات.

* يبطن قالب بايركس بالزبدة ثم تدهن مثلثات التوست بالزبدة، وترص طبقة توست بالقالب.

* يكسر اللوز ويضاف مع الزبيب وبشر البرتقال.

* تكرر طبقة التوست المدهونة بالزبدة ثم المكسرات وبشر البرتقال.

* يرب البيض مع السكر والفانيلا ثم يضاف اللبن وعصير البرتقال وبشر البرتقال وبشر الليمون، ثم يضاف على الوجه ويرش السكر البني.

* تسوى بالفرن وتترك حتى يحمر الوجه ثم تقدم.
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