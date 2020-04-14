متحتاريش فى الفطار والعشاء.. توست الزبدة بالبرتقال

تقدم الشيف غادة جميل طريقة عمل " توست بزبدة البرتقال " بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى وسريع ، وأفضل اسناكس للتسالي ،كما انه يناسب الفطار والعشاء .





مقادير توست بزبدة البرتقال





توست أبيض

زبدة

زبيب أحمر

لوز مقشر

لبن

بيض

فانيلا

سكر

سكر بني

عصير برتقال

بشر برتقال

بشر ليمون









طريقة تحضير توست بزبدة البرتقال





* تذاب زبدة على النار.





* تقطع أحرف التوست ثم تقسم على شكل مثلثات.





* يبطن قالب بايركس بالزبدة ثم تدهن مثلثات التوست بالزبدة، وترص طبقة توست بالقالب.





* يكسر اللوز ويضاف مع الزبيب وبشر البرتقال.





* تكرر طبقة التوست المدهونة بالزبدة ثم المكسرات وبشر البرتقال.





* يرب البيض مع السكر والفانيلا ثم يضاف اللبن وعصير البرتقال وبشر البرتقال وبشر الليمون، ثم يضاف على الوجه ويرش السكر البني.



