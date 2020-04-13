حيل بسيطة لإزالة بقع الشاي والقهوة من فرش السيارة



جميعنا يرغب أن تظل سيارته نظيفة وننزعج من وجود بعض البقع في فرش السيارة الداخلي. وقد تحدث هذه البقع بطرق خارجة عن إرادتنا، خصوصا وأنه عندما نحتسي قهوة الصباح من الوارد ان نسكب القليل منها علي الفرش الداخلي للسيارة و ننزعج جميعا من هذا الامر.. وفي هذا السياق نطرح عليكم بعض الطرق لإزالة هذه البقع .









خطوات تنظيف السيارة من بقع القهوة :





1- قم بوضع منشفة او مناديل علي البقعة فور حدوثها لتمتص السوائل











2- قم بمسح البقعة بفوطة مبللة قليلا







3- قم بوضع مسحوق تنظيف ولكن احذر ان تضع كمية كبيرة لأن كمية صغيرة تفي بالغرض.





4- بعد وضع مسحوق التنظيف امسح بماء وخل و ليس ماء فقط لتحصل على أفضل نتيجة.

