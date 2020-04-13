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أخبار العالم

حاكم نيويورك يعلنها: تجاوزنا الأسوأ من انتشار كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:47 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو بشرى بشأن تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال كومو إن ولاية نيويورك تجاوزت المرحلة الأسوأ من انتشار فيروس كورونا وأن المنحنى يبدأ في التراجع.

وسجلت نيويورك  2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بالمقارنة بـ2500 في اليوم السابق.

وقالت الولاية إنها سجلت تراجعا في عدد الوفيات اليومي بفيروس كورونا إلى 671 مقانة بـ758 في اليوم السابق.

فيما تجاوز إجمالي عدد وفيات كورونا في نيويورك حاجز الـ10 آلاف شخص.

فيما أعلن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، بيل دي بلاسيو، عن انخفاض عدد الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا، وانتشار الوباء في المدينة.

وأشار إلى انخفاض من تم إدخالهم لمستشفيات المدينة بفيروس كورونا من 463 إلى 383، موضحا أن إجمالي الحالات الحرجة بلغ 835.


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