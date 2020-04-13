وزيرة الهجرة تطلق مبادرة لدعم المصريين العالقين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن عدد العالقين بالخارج يصل إلى 3378 في الولايات المتحدة وكندا وأفريقيا والشرق الأقصى والدول الأوروبية، مشيرة إلى أنه من المقرر تحديد جدول زمني بشأن رحلات إعادة العالقين من الخارج.









وأوضحت مكرم خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن مصطلح المواطن العالق ينطبق على المواطن الذي سافر بغرض الزيارة أو العلاج أو السياحة أو المشاركة في نشاط تجاري أو عمل أو الطلاب الدارسين بالخارج.









وأشارت إلى أن وزارة الهجرة أطلقت غرفة عمليات خلال الفترة الماضية رصدت استغاثات المصريين العالقين بالخارج، لافتة إلى أنه يتم التفريق بين العالقين والمقيمين عبر ختم الخروج من الدولة المصرية.









وأوضحت أنه سيتم إبلاغ السفارات بموعد الرحلات لإخطار العالقين قبل الموعد المحدد بفترة زمنية، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان مقر العزل الصحي للعالقين القادمين خلال الفترة المقبلة.









ولفتت وزيرة الهجرة إلى أنه سيتم إبلاغ العالقين بمقر العزل قبل قدومهم، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من العالقين يرحبون بإجراءات العزل.









وناشدت الطلاب العالقين الراغبين بالعودة إلى مصر التواصل مع السفارات وتسجيل بياناتهم في المواقع الإلكترونية الخاصة بها.









وحول مبادرة «خلينا سند ليك» نوهت وزيرة الهجرة إلى أنها تستهدف مساعدة العالقين بالدعم النفسي والمادي، عبر الاعتماد على المصريين المقيمين في نفس الدول.