روسيا تكشف مستقبل استثماراتها فى السعودية

قال رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي كيريل ديمترييف، إن الصندوق سيواصل الاستثمار في إطار برنامج السعودية للتطوير رؤية 2020 وفق ما نقلته قناة العربية.









وقال ديمترييف، وهو أيضا أحد كبار مفاوضي موسكو النفطيين، إن اتفاقا عالميا لخفض إنتاج النفط منع أسعار الخام من النزول إلى عشرة دولارات للبرميل، مضيفا أن محادثات النفط التي اختتمت، أمس الأحد، برهنت على قدرة روسيا على العمل مع الولايات المتحدة التي تدعم اتفاق خفض إمدادات النفط العالمية.







