رئيس الاتحاد الإيطالي يربط عودة اللاعبين للتمرينات بهذا الأمر

أكد جابرييلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أن لاعبي الفرق لن يعودوا إلى التمرينات إلا بعد خضوعهم لاختبار الكشف عن فيروس كورونا.









وقال "جرافينا"، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، إن اللاعبين قد يعودون للتمرينات في شهر مايو، شريطة أن يخضعوا جميعًا لاختبار الكشف عن فيروس كورونا في شهر أبريل.









وأكد أن منافسات الدوري لن تستكمل إلا بعد أن تتحسن الظروف ويتوفر الحد الأدنى سلامة أعضاء اللعبة، مشددًا على أنه عاقد العزم على استكمال المنافسات وأنه في محادثات مستمرة مع وزارتي الرياضة والصحة".









يذكر أن الدوري الإيطالي تم إيقافه لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.