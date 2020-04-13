بهذه الصورة.. هنادى مهنا تستعيد ذكريات خطوبتها مع الفنان أحمد خالد صالح

نشرت الفنانة هنادي مهنا،عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة مع خطيبها الفنان أحمد خالد صالح لتستعيد ذكريات الخطوبة وانهالت عليها بعض التعليقات الايجابية.
وأطلت بها الفنانة هنادى مهنا، بجمبسوت أنيق ومميز باللون الأبيض، ومطعم بالفصوص اللامعة باللون الفضي التى تتناسب مع إطلالتها وتبرز جمالها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنادى مهنا فى الماكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال أنوثتها، وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفى التى تبرز جمالها.
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