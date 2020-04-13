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أخبار العالم

شاهد.. إضاءة تمثال المسيح بالبرازيل بأزياء الأطباء والتمريض لدعمهم في مواجهة كورونا.. شاهد

الإثنين 13/أبريل/2020 - 10:15 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
شهدت مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، إضاءة تمثال السيد المسيح  في عيد الفصح، برداء طبيب بمساعدة ضوء خلفي، حسبماء أفادت صحيفة "بريسبان تايمز.
وأشارت الصحيفة إلى أن التمثل ارتدى رداء الطبيب، كما تم إضاءة التمثال بألوان أعلام الدول التي تأثرت بفيروس كورونا مع كلمات الأمل باللغات: "الإنجليزية والإيطالية والإسبانية والألمانية والكورية والصينية وغيرها الكثير.
وظهر على التمثال وجوه الأطباء الذين ينقذون الآن الأرواح في جميع أنحاء العالم ، ويخاطرون بصحتهم.
وتاتي هذه الخطوة تعبيرا عن الشكر والامتنان للأطباء وطواقم التمريض الذين يقفون في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا.

شاهد.. إضاءة تمثال المسيح بالبرازيل بأزياء الأطباء والتمريض لدعمهم في مواجهة كورونا.. شاهد
شاهد.. إضاءة تمثال المسيح بالبرازيل بأزياء الأطباء والتمريض لدعمهم في مواجهة كورونا.. شاهد
شاهد.. إضاءة تمثال المسيح بالبرازيل بأزياء الأطباء والتمريض لدعمهم في مواجهة كورونا.. شاهد
شاهد.. إضاءة تمثال المسيح بالبرازيل بأزياء الأطباء والتمريض لدعمهم في مواجهة كورونا.. شاهد
شاهد.. إضاءة تمثال المسيح بالبرازيل بأزياء الأطباء والتمريض لدعمهم في مواجهة كورونا.. شاهد
شاهد.. إضاءة تمثال المسيح بالبرازيل بأزياء الأطباء والتمريض لدعمهم في مواجهة كورونا.. شاهد
شاهد.. إضاءة تمثال المسيح بالبرازيل بأزياء الأطباء والتمريض لدعمهم في مواجهة كورونا.. شاهد
شاهد.. إضاءة تمثال المسيح بالبرازيل بأزياء الأطباء والتمريض لدعمهم في مواجهة كورونا.. شاهد
شاهد.. إضاءة تمثال المسيح بالبرازيل بأزياء الأطباء والتمريض لدعمهم في مواجهة كورونا.. شاهد
شاهد.. إضاءة تمثال المسيح بالبرازيل بأزياء الأطباء والتمريض لدعمهم في مواجهة كورونا.. شاهد
شاهد.. إضاءة تمثال المسيح بالبرازيل بأزياء الأطباء والتمريض لدعمهم في مواجهة كورونا.. شاهد
شاهد.. إضاءة تمثال المسيح بالبرازيل بأزياء الأطباء والتمريض لدعمهم في مواجهة كورونا.. شاهد
شاهد.. إضاءة تمثال المسيح بالبرازيل بأزياء الأطباء والتمريض لدعمهم في مواجهة كورونا.. شاهد
شاهد.. إضاءة تمثال المسيح بالبرازيل بأزياء الأطباء والتمريض لدعمهم في مواجهة كورونا.. شاهد
شاهد.. إضاءة تمثال المسيح بالبرازيل بأزياء الأطباء والتمريض لدعمهم في مواجهة كورونا.. شاهد
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