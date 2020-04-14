اتعلم التمثيل وابدأ حلمك من البيت.. مبادرة تطلقها وزارة الثقافة مجانا

أعلنت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، عن إطلاق المنصة الرقمية للورشة الدائمة لاعداد وتدريب الممثل "ابدأ حلمك اون لاين" والتى ينفذها البيت الفنى للمسرح، برئاسة الفنان اسماعيل مختار ، ممثلا فى فرقة مسرح الشباب بقيادة المخرج عادل حسان، وذلك فى إطار المبادرة الإلكترونية المجانية "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك".





ووفقا للمبادرة، يتم يوميا ، بث مجموعة من المحاضرات المصورة ، مدتها ١٥ دقيقة ، تتناول "الوان فن المسرح" بشكل اكاديمى ، وذلك على قناة وزارة الثقافة على يوتيوب www.youtube.com/channel/UC8McPibRT36QSjnt4eGucNw ومختلف وسائل التواصل الاجتماعى بشبكة الانترنت .





وقالت عبد الدايم ان ورشة ابدا حلمك لاعداد الممثل الشامل؛ هي احد المشروعات الطموحة التى تنفذها وزارة الثقافة لاكتشاف الواعدين والنابغين ورعايتهم.





واشارت إلى انه تماشيا مع الظرف الاستثنائى الذى تمر به البلاد؛ تم اعتماد "التدريب عن بعد" من خلال شبكة الانترنت؛ للمساهمة فى تحقيق طموحات الكثير من شباب الموهوبين ، مؤكدة العمل على تطوير مبادرة الثقافة بين ايديك لجذب الجمهور من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية .





من جهته، اوضح الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ان النجاح الكبير الذي حققته ورشة مسرح الشباب " ابدأ حلمك " خلال العامين الأخيرين وتمثلت فى تخريج ٣ دفعات قدمت للمشهد المسرحي عددا كبيرا من المواهب المتميزة في التمثيل، كان دافعا لإطلاق منصة إلكترونية للمشروع، تقدم محاضرات تدريبية اون لاين عبر اليوتيوب و الصفحات الرسمية للبيت الفني للمسرح ومسرح الشباب.





وأشار إلى انه جارِ العمل حاليا علي وضع اللمسات النهائية لإطلاق المشروع خلال الأسبوع المقبل، بعد اتمام تصوير المحاضرات بأحدث التقنيات .





فيما نوه المخرج عادل حسان مدير مسرح الشباب إلى أن مشروع ابدأ حلمك اون لاين، جاء بعد مبادرة تقدم بها الفنان كريم عرفة للفرقة ، في توقيت متزامن مع اعداد مسرح الشباب للمشروع، وتم عقد عدة جلسات عمل لاعداد البرنامج التدريبي للورشة ، بإشراف الكاتب الدكتور علاء عبد العزيز ، حيث اعتمدته وزيرة الثقافة ، ووجهت بسرعة تنفيذه .



