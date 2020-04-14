12 فائدة للجسم من تناول مشروب البردقوش

يعد البردقوش من الأعشاب الصحية التى يحرص على تناوله الكثير من الأشخاص كمشروب دافئ، فيتميز البردقوش باحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية التى يحتاجها جسم الإنسان.
وكشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن أبرز الفوائد الصحية التى يكتسبها الجسم عند تناول مشروب البردقوش، وكان أبرزها:
- يحسن عملية الهضم
- تحسين حالات مرضى الزهايمر
- يقاوم نمو الخلايا السرطانية
- تنظيم الدورة الشهرية
- يخفف من الشعور بالقلق و التوتر
- يساعد البردقوش في انقاص الوزن
- يساهم في تحسين النوم
- خفض كوليسترول الدم
- يساعد في تخفيف الأعراض الجانبية لعلاجات السرطان الكيمياوية.
- علاج حالات تكيس المبايض
- تخفيف حالات الكحة، والبرد، وسيلان الأنف
- يساعد فى تخفيف ألم الأعصاب