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رياضة

أمير عزمي مجاهد يكشف سبب ضياع لقب الدوري الأخير من الزمالك.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:05 ص
أمير عزمي مجاهد
أمير عزمي مجاهد
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إسراء أشرف

كشف أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد الأسبق لفريق الزمالك، سبب ضياع لقب الدوري المصري للموسم الماضي 2018/ 2019، من الأبيض.


وقال أمير عزمي مجاهد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة النهار، إن الزمالك كان يعاني من إجهاد كبير في الموسم الماضي بسبب المشاركة في بطولات كثيرة.

وتابع: "الدوري ضاع بسبب الإجهاد الذي عانى منه لاعبي الزمالك، بسبب المشاركة في عدد كبير من البطولات، لكننا نجحنا في التتويج ببطولتين".


وأضاف: "في المباريات الأخيرة بالدوري كنا نعاني من إصابات كثيرة للغاية لذلك تاثرت نتائج الفريق وحصد الأهلي اللقب".


وأوضح: "في بعض المباريات الأخيرة بالدوري كان الزمالك يستعين البدلاء والصف الثاني من أجل اللعب، بسبب إصابة جميع اللاعبين الأساسيين".

وكان الزمالك قد خسر بطولة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، بعدما احتل المركز الثاني برصيد 72 نقطة، متأخرًا بفارق 8 نقاط عن الأهلي الذي توج باللقب.
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