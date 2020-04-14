AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نائب بريطاني: مساعدات طبية مصرية في طريقها إلى بلادي

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 06:56 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أعلن عضو مجلس العموم البريطاني، جريج هاندز، عن وصول مساعدات طبية مصرية إلى بلاده قريبا، وذلك لمساعدتها في أزمة كورونا. 

وكتب النائب البريطاني على تويتر: "هناك أخبار جيدة فيما يخص المعدات الوقائية، بعد مكالمات هاتفية بين السفير المصري في بريطانيا، والسفير البريطاني في مصر والسفارة بالقاهرة". 

وأضاف: "نتيجة لهذه المكالمات هناك عدد من ملابس الأطقم الطبية في طريقها إلى المملكة المتحدة من مصر، شكرا لك مصر". 

يذكر ان مصر قد ارسلت ملابس طبية واقية وغيرها من المساعدات إلى كل من ايطاليا والصين منذ بداية الأزمة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحيفة: توتر ألماني بسبب خطاب جونسون المتشدد حول التجارة بعد بريكست

دراسة: 9 من كل 10 سيدات مصريات تلقين معاكسات عبر الهاتف

الصين ترسل إمدادات طبية لدعم فرنسا في مكافحة كورونا

سيدة تشارك تفاصيل آخر رسالة من شريك حياتها قبل وفاته وحيدا بسبب كورونا

ترشيحاتنا

لحظة تحول سماء شيكاغو إلى اللون الرمادي.. فيديو وصور

عدلي القيعي يفتح النار على نجم الزمالك السابق.. فيديو

تمركز قوات الحرس الوطني في مكة.. ماذا يحدث

عماد متعب يكشف نصيحته لـ أحمد فتحي قبل الرحيل عن الأهلي

أخبار البلد.. زحام العتبة قد يدفع للسيناريو الأسوأ.. شفاء 622 حالة من كورونا في مصر

لماذا سمي شهر رمضان بهذا الاسم؟.. 7 آراء للعلماء تعرف عليها

AdvertisementS

قرار جديد.. وزير التعليم: اختبارات شفوية أول سبتمبر لمناقشة أبحاث طلاب المدارس

السيناريو الأسوأ.. 4 قرارات قد تلجأ إليها الحكومة لـ القضاء على الزحام .. فيديو

مفاجأة سارة.. نهاية الوباء العالمي قد تكون الأسبوع المقبل

ماذا سيحدث لو فشل الطالب في عرض بحثه شفويا أول سبتمبر ؟ .. وزير التعليم يجيب

الأجانب بيحسدونا.. عميد معهد القلب السابق يزف بشرى للمواطنين بشأن مستقبل كورونا في مصر.. فيديو

«معجزة ترامب» تصيب المتعافين من كورونا بأمراض أخرى.. والبرازيل توقف العلاج بـ الكلوركين

القبض على بعض مرتزقة أردوغان في ليبيا.. فيديو

الظهور الأول.. شاهد "زينب" ابنة الفنان يوسف شعبان من زوجته الكويتية

تمركز قوات الحرس الوطني في مكة.. ماذا يحدث

منظمة الصحة العالمية: فيروس خطير يظهر من جديد في دولة أفريقية

أخبار الفن.. فضيحة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. فنان شهير يجبر قاصرا على تعاطي المخدرات.. ضبط مشاهير في شقة مشبوهة

بملابس رياضية.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار.. والجمهور: ضحكتك قمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبيرة تغذية تحذر من تناول الطعام العفن

لوك جديد.. سالي عبد السلام تبهر متابعيها في أحدث ظهور

إطلالة جريئة.. ناهد السباعي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير