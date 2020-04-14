نائب بريطاني: مساعدات طبية مصرية في طريقها إلى بلادي

أعلن عضو مجلس العموم البريطاني، جريج هاندز، عن وصول مساعدات طبية مصرية إلى بلاده قريبا، وذلك لمساعدتها في أزمة كورونا.





وكتب النائب البريطاني على تويتر: "هناك أخبار جيدة فيما يخص المعدات الوقائية، بعد مكالمات هاتفية بين السفير المصري في بريطانيا، والسفير البريطاني في مصر والسفارة بالقاهرة".





وأضاف: "نتيجة لهذه المكالمات هناك عدد من ملابس الأطقم الطبية في طريقها إلى المملكة المتحدة من مصر، شكرا لك مصر".





يذكر ان مصر قد ارسلت ملابس طبية واقية وغيرها من المساعدات إلى كل من ايطاليا والصين منذ بداية الأزمة.