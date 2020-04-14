مش بتسبب السمنة وبس.. الشراهة في الأكل تسبب السرطان والقلب

يعتقد الكثير من الأشخاص أن تناول الطعام بكثرة والشراهة في تناول الطعام لا يمثل أضرارًا سوى السمنة، وهذا الاعتقاد خطأ كبير، بل الشرهة في تناول الطعام تمثل أضرارًا كارثية أبرزها السرطان.



وحذّر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من الأفراط فى الأكل ،لتسببة فى كوارث صحية أبرزها الأزمات القلبية ،والسرطانات وأنسداد الشرايين.





وقال الدكتور جمال شعبان من خلال تصريحات خاصة ل صدى البلد أن هناك بعض العادت الصحية للحفاظ على المعدة وهى تتمثل في طريقة الأكل ونوعية الأكل وكمية الأكل.





وأشار إلى أن طبيعة الأكل وكمية الأكل ونوعه تختلف من شخص رياضى ألى شخص ذات الطبيعة المكتبية، فالرياضى يحتاج إلى كمية أكبر، وتتوقف كمية الأكل على السن وطبيعة النشاط ومدى قدرة الشخص على البزل .





ونصح بتناول البروتين النباتي بالنسبة للأشخاص النباتيين ،مثل الفول والبسلة.