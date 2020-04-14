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اقتصاد

المقاولون العرب تواصل العمل بمشروعات كباري الطيران والأميرية والميرغني.. صور

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:46 ص
جانب من الجولة
جانب من الجولة
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آمنة عبدالعظيم
قام المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، بتفقد سير العمل بعدد من المشروعات التى تقوم الشركة بتنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية، شملت كباري الطيران والأميرية والميرغني بهدف التأكيد على سير وتيرة العمل بانتظام وكفاءة، والاطمئنان على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة بين العاملين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تأتى على رأس الأولويات للقيادة السياسية.


وأوضح المهندس محسن صلاح، فى تصريحات له اليوم، الثلاثاء، أن كوبرى شارع الطيران مع تقاطع طريق الأوتوستراد يأتى ضمن أعمال تطوير شرق القاهرة، لاستيعاب الكثافات المرورية بميادين مدينة نصر لتصبح بدون تقاطعات، ويهدف للقضاء على التكدس المرورى بشارع الطيران وتقاطع طريق الأوتوستراد عند ميدان الشهيد هشام بركات، ما يساهم في انسياب الحركة المرورية وتقليل أزمنة الرحلات، ويبلغ طول الكوبري 250 مترا ويستوعب 3 حارات مرورية بكل اتجاه بعرض إجمالى 20 مترا.


وبالنسبة لمشروع كوبري ميدان الأميرية الذي يعد من المشاريع القومية التي تسهم في تحقيق السيولة المرورية بالعاصمة، أوضح المهندس محسن صلاح أنه يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير ميادين مصر الجديدة ويساهم في القضاء على الازدحام المروري بتقاطعات ميدان الأميرية الكثيفة الحركة، ويخدم القادم من شارع مرفق المياه والمتجه إلى شارع السواح، وكذلك يوجد منزل للمتجه إلى امتداد شارع بورسعيد باتجاه شارع الكابلات، وبهذا تتحقق السيولة المرورية سطحيًا، ويبلغ إجمالي طول الكوبري حوالي 630 مترا بعرض 3 حارات مرورية.


كما تفقد رئيس الشركة مشروع كوبري الميرغني تقاطع العروبة، وهو عبارة عن كوبري للسيارات بطول 600 متر وعرض 23 مترا ويضم 4 حارات مرورية في كل اتجاه.

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