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رياضة

ريال مدريد يضحي بـ سيرجيو راموس بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:31 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي ريال مدريد قد يضحي بقائده سيرجيو راموس، بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة أس الإسبانية أن تجديد عقد سيرجيو راموس ليس أولوية بالنسبة لريال مدريد في هذه اللحظة، وأن النادي لم يتصل باللاعب أو وكيله لمناقشة أمر تجديد العقد من عدمه، وربما يخوض راموس بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة بدون أن يكون لاعبًا لأي نادي إذا لم يجدد عقده مع الفريق.

يذكر أن عقد سيرجيو راموس ينتهي مع ريال مدريد في صيف عام 2021.

وأشارت الصحيفة أن الأزمة الإقتصادية التي سببها فيروس كورونا قد تؤثر على سيرجيو راموس، مشيرة إلى أن النادي إذا قدم عرضًا لعقد جديد لراموس والذي يعد عقده هو الأعلى في الفريق ككل بعد الويلزي جاريث بيل، فأنه سيكون أقل من عقده الحالي مع الفريق.

يذكر أن الدوري الإسباني قد تم إيقافه لأجل غير مسمى، بعد مرور 27 جولة من عمر المسابقة، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.
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