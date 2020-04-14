دراسة : عصير التوت والفراولة يقضيان على الفيروسات

طور البروفيسور مونيك لاكروا ، الباحث في المعهد الوطني للبحوث العلمية (INRS) ، غلافًا صالحًا للأكل يعتمد على عصير التوت البري ومستخلص الحمضيات ، مما يجعل الفيروسات أكثر حساسية لإشعاع جاما ، مما يجعل من الممكن القضاء عليها مع الحفاظ على جودة الطعام ، كل ذلك دون مخاطر على المستهلكين.
الفكرة هي رش المنتجات الطازجة مثل الخس أو الفراولة ثم معالجتها بالبسترة الباردة مثل التشعيع، الأحماض العضوية والبوليفينول في عصير التوت البري وخلاصة الحمضيات ستغير البروتين الفيروسي وتساعد على تثبيط نشاطه وفقا ل "sciencedaily
"عادة ما تتطلب الفيروسات Norovirirus جرعة إشعاع تبلغ ثلاثة كيلوجرامات (kGy) ، لكننا أظهرنا أن وقت العلاج ينخفض بمقدار النصف باستخدام رذاذ خليط الفاكهة هذا ، الذي يعمل كمضاد حيوي طبيعي، يمنع استخدام هذه المضادات الحيوية الطبيعية من تكسر الخلايا أو تغير اللون البني ، تقارير مونيك لاكروا ، المؤلف الرئيسي للدراسة التي نشرت نتائجها على الإنترنت في 12 فبراير في مجلة علم الأحياء الدقيقة التطبيقية.
فريق البروفيسور لاكروا هو أول من قام باختبار مزيج عصير التوت البري وخلاصة الحمضيات في علاج مشترك، يقول خبير علوم الغذاء: "كل من العصير والمستخلص له القدرة على إزالة الفيروسات عند استخدامه بمفرده ، ولكن عندما يقترن بالبسترة الباردة في نفس العلاج ، تكون تركيزات الفاكهة المطلوبة أقل بكثير".