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محافظات

حقيقة غلق نفق الشهيد أحمد حمدي في جنوب سيناء

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:07 م
صدى البلد
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ايمن محمد
أكد اللواء خالد فودة، محافظة جنوب سيناء، أنه لا صحة  لما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، من غلق نفق الشهيد احمد حمدي الذي يربط جنوب سيناء بكافة المحافظات  وأشارت المحافظة إنه يعمل  بصورة طبيعية  ما عدا في ساعات الحظر.

وطالب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بعدم الانسياق وراء الشائعات، والتأكد من المصادر الرسمية حتى لا يتعرض الذين يتداولون هذه الشائعات  المسائلة القانونية.

وكان أصدر محافظة جنوب سيناء، قرار بعدم عودة العاملين بالسياحة الذين حصلوا على إجازات  وقضوها في محافظاتهم  قبل ٢٣ أبريل الجاري إن لم تقتضي الضرورة لعودتهم  وذلك كإجراء احترازي ووقائي من فيروس كورونا. 
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حقيقة غلق نفق الشهيد أحمد حمدي في جنوب سيناء
حقيقة غلق نفق الشهيد أحمد حمدي في جنوب سيناء
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