حقيقة غلق نفق الشهيد أحمد حمدي في جنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة، محافظة جنوب سيناء، أنه لا صحة لما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، من غلق نفق الشهيد احمد حمدي الذي يربط جنوب سيناء بكافة المحافظات

وأشارت

المحافظة إنه يعمل بصورة طبيعية ما عدا في ساعات الحظر.