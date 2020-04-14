بشرى سارة.. خروج مستمر للمتعافين من كورونا من مستشفيات العزل.. وصور لتوثيق رحلة العلاج

أصبح التعافي من فيروس كورونا، انتصارا واملا جديدا لمن أصابهم الفيروس اللعين في كافه محافظات الجمهورية، حيث يخرج عشرات المواطنين يوميا من مستشفيات العزل ليعلنوا انتصارهم علي فيروس كورونا.





وبحسب الإحصائيات الرسمية فقد اعلنت وزارة الصحة في اخر بيان لها عن تعافي 488 حالة ممن تعرضوا للاصابة بفيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.





وفي محافظة الإسكندرية، أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مديرة مستشفى العجمى النموذجى ، والذي يستخدم كمستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا، أن هناك حالتين جديدتين من المصابين بالفيروس قد تعافتا اليوم.

وأشارت "السيد"، إلى إنه تم السماح بخروج الحالتين بعدما تم التأكد من نتائج التحاليل لهم أكثر من مرة، والتي جاءت سلبية للفيروس، حيث تم بسيارات مجهزة إلى أماكن إقامتهم بالمحافظات المختلفة.

وقالت مديرة مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن عدد المتعافين من الفيروس، قد بلغ حتى الآن 66 حالة.

وفي مطروح يزداد اعداد خروج المتعافين من فيروس كورونا يوميا حيث اعلنت مستشفى العزل بالنجيلة شفاء وتعافى 8 حالات من الحجر الصحي بالنجيله بينهم 3 أجانب وخروجهم من الحجر الصحي بالنجيلة بعد أن أثبتت التحاليل شفاءهم .

وأضاف أن الحالات التي خرجت بعد التعافي 8 حالات منهم فرنسيان وأمريكية و5 مصريين.

وأشار إلى أن جميع الأطقم الطبية بالمستشفى في حالة تأهب لاستقبال الحالات مع القيام بعزل كل مريض في غرفة فردية منعزلة بواسطة اطباء موزعين علي الحالات، وأخذ عينات منهم لاخضاعها للتحليل 3 مرات يوميا.

وقال إن جميع الغرف مجهزة من جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية وايضا الشخصية مع منع اختلاط المرضي داخل المستشفي .

وفي محافظة الدقهلية أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحه بالدقهلية عن شفاء أول حالتين من مصابى محافظة المنوفيه والموجودين بمستشفى العزل بتمى الامديد وخروجهم عقب شفائهم.

واضاف وكيل الوزارة انه بذلك يرتفع عدد المتعافين بالمستشفى الى 9 حالات عقب الإعلان الأسبوع الماضى عن شفاء 7 حالات من مصابى كورونا بمستشفى العزل بتمى الأمديد من محافظة دمياط.

وأشار إلى أن الفريق الطبى بالمستشفى حرص على مشاركة فرحة المتعافين وتم التقاط الصور التذكارية معهم اثناء استعدادهم للخروج من المستشفى للعودة الى منازلهم وسط فرحة كبيرة بينهم.

وفي محافظة بني سويف أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة عن تعافي 8 حالات من أبناء المحافظة( 6 رجال وسيدتين) وخروجهم من مستشفى العزل بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية،وحصولهم على الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة،وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وفي محافظة القليوبية شهدت مستشفى العزل بقها خروج 6 حالات إثر تعافيها وتماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد وثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية.

وواصلت المستشفى من تنظيم احتفال بخروج حالات جديدة من المتعافين من الاصابة بفيروس كورونا وذلك عقب يوم واحد من خروج 3 حالات أخرى من بينهم طفلة 4 سنوات.

وفي محافظة الاسماعيلية أعلن مستشفي أبو خليفة للعزل الطبي عن وصول عدد المتعافين من الفيروس إلى 51 مريضا، ومن بين المتعافين حالتين من الاجانب من الجنسية الايطالية ليبلغ عدد المتعافين الأجانب بمستشفي ابو خليفة، حالتين، والذين حرصوا علي التقاط الصور التذكارية وتوجيه رسائل شكر للقائمين علي العمل بمستشفى العزل.

وفي محافظة دمياطـ، أعلن الدكتور محمود طلحة وكبل وزارة الصحة بدمياط،أن حالات التعافى من فيروس كورونا بالمحافظة في ازدياد مستمر خاصة المتواجدين بمركز التدريب المدنى بدمياط الجديدة، حيث تم السماح بخروج 6 حالات من المركز بعد ثبوت سلبية النتائج بعد تمام شفائهم وعودتهم إلى منازلهم ليصل إجمالى حالات التعافي من فيروس كورونا إلى 38 حالة من ابناء محافظة دمياط.