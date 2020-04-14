بدء الدراسة بالتعليم المدمج 24 أبريل الجارى والانتهاء 12 يونيو بجامعة بني سويف

عقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، عددا من الاجتماعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمستشار المالى والقانونى ومديرى المراكز.





واستهل الدكتور منصور اجتماع مجلس إدارة التعليم المدمج بتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد مؤكدا أن الأعياد هى أفضل فرصة للتعبير عن مشاعر الأخوة والسماحة الدينية والتى يتميز الشعب المصرى الأصيل بها، وتثمين دور الدولة والجامعة فى اتخاذ القرارات لمواجهة فيروس كورونا متمنيًا الشفاء العاجل للمرضى.





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وأعلن رئيس الجامعة أنه سيتم بدء الدراسة بالتعليم المدمج 24 إبريل الجارى والانتهاء منها يوم 12يونيو القادم، مشيرا إلى تزويد عددا من المصادر الالكترونية لعرض كل المواد، فيما سيتم عقد الامتحانات "أون لاين" لرفع الضغوط عن كاهل أولياء الأمور.





وناقش الدكتور منصور خلال مجلس إدارة الوافدين تيسير الحصول على المقررات الدراسية للطلاب الوافدين وطمئنتهم فيما يخص الإجراءات المتخذة لاتمام امتحانات الفصل الدراسى الثانى، مؤكدا على تفعيل رقم الحساب لسداد المصروفات الدراسية.





وتابع رئيس جامعة بنى سويف خلال اجتماع مجلس إدارة المؤتمرات جاهزية الاستراحة ودار الضيافة وتطهيرها فى حالة الاحتياج اليها للحجر صحى.