هتشموا فين .. رواد تويتر يتفاعلون مع تغريدة صلاح عبدلله

نشر الفنان صلاح عبدلله صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وكتب صلاح عبدلله ساخرا: "هتشموا فين "استعدادا لشم النسيم الموافق 20 أبريل.
وجاءت التعليقات كالآتي:
في الصاله يا نجم
ربنا يسترها
ما بلاش
اوعي الكرونا
ممكن في الحميات
يذكر ان شارك العام الماضي في المسلسلات التالية "خط ساخن، هوجان، قيد عائلي، فكرة بمليون جنيه، شقة فيصل، وأيام العسل"، كما شارك في أفلام لم تعرض بعد مثل "لص بغداد، خلي بالك من اللي جاي" وأفلام عُرضت "قهوة بورصة مصر، صندوق الدنيا". كما يحضّر صلاح عبد الله لفيلم "صاحب المقام" المتوقّع عرضه عام 2020.