هتشموا فين .. رواد تويتر يتفاعلون مع تغريدة صلاح عبدلله

نشر الفنان صلاح عبدلله صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.





وكتب صلاح عبدلله ساخرا: "هتشموا فين "استعدادا لشم النسيم الموافق 20 أبريل.





وجاءت التعليقات كالآتي:

في الصاله يا نجم

ربنا يسترها

ما بلاش

اوعي الكرونا

ممكن في الحميات



