وزير التموين: الدولة بدأت بتخفيض الأعداد في القطاعات المختلفة..فيديو

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه منذ اول يوم أهمية المحافظة على الاحتياطي الاستراتيجى لكل السلع.









وأضاف المصيلحي خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد أن توفير الاحتياطي الإستراتيجي للسلع الغذائية يعطيك الهدوء فى التصرفات وكيفية التنظيم.









وتابع وزير التموين أنه كان لا بد أن يكون هناك أمن غذائي بجانب الامن الصحي. مشيرا إلى أن الدولة بدأت بتخفيض الاعداد في قطاعات العمل .









وأشار المصيلحي الى أن أى موظف لديه أى مرض يكون في بيته مما يساهم من تقليل احتمالية العدوى و كذلك السيدات الحوامل وذوى الاحتياجات الخاصة والتخفيض وصل في بعض القطاعات لأكثر من 50%.







