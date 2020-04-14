AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير التموين: الدولة بدأت بتخفيض الأعداد في القطاعات المختلفة..فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:42 م
وزير التموين
وزير التموين
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه منذ اول يوم أهمية المحافظة على الاحتياطي الاستراتيجى لكل السلع.


وأضاف  المصيلحي خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد أن توفير الاحتياطي الإستراتيجي للسلع الغذائية يعطيك الهدوء فى التصرفات وكيفية التنظيم.


وتابع وزير التموين أنه كان لا بد أن يكون هناك أمن غذائي بجانب الامن الصحي. مشيرا إلى أن الدولة بدأت بتخفيض الاعداد في قطاعات العمل .


وأشار  المصيلحي الى أن أى موظف لديه أى مرض يكون في بيته مما يساهم من تقليل احتمالية العدوى و كذلك السيدات الحوامل وذوى الاحتياجات الخاصة  والتخفيض وصل في بعض القطاعات لأكثر من 50%.


وقال وزير التموين إن الجمعة والسبت غلق كافة المحلات ماعدا  المحلات الغذائية وتم ذلك لتقليل الإصابة وبناء قدرات المنظومة الصحية وأن 85% من الحالات تشفى بدون علاج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التموين: 275 مليون رغيف خبز يتم إنتاجها يوميا.. و3.4 مليون طن لمخزون القمح

بسبب كورونا.. وزير التموين يخضع لقياس درجة الحرارة اليوم

قبل تعويم الجنيه.. التموين: السيسي اعتمد 1.8 مليار دولار لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع

استغفر الله العظيم.. رد وزير التموين على شائعة نقص الزيت

وزير التموين يعلن عن أسعار توريد القمح المحلي .. ويؤكد توافر كل السلع الأساسية والتموينية

وزير التموين: معرض أهلا رمضان فى 1800 منفذ الجمعة ولمدة شهر

ترشيحاتنا

قرار لمواجهة كورونا.. الأردن يمنع الصلاة في المساجد خلال رمضان

فيديو جديد لتبادل إطلاق النار بين قوات الأمن والعناصر الإرهابية فى الأميرية.. شاهد

وزير التموين للمواطنين: لا للتجمعات في شم النسيم

هجوم الجراد الصحراوي.. الأمم المتحدة: إثيوبيا على شفا المجاعة.. والخطر يزحف نحو السعودية

المعدل يرتفع.. إيطاليا تسجل 602 وفاة و2972 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الشرطة تحذر المواطنين الاقتراب من النوافذ نتيجة إطلاق النيران بالأميرية .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ تاتو جديد وفستان مكشوف.. سلمى أبو ضيف بإطلالة تبرز جمال أنوثتها

قبل النوم .. مجموعة أعشاب مهملة تنسف الدهون بالجسم

بعد ارتفاع عدد المصابين.. تعرف على أهم طرق الوقاية لعدم الإصابة بفيروس كورونا