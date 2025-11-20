تغيرات مذهلة.. ماذا يحدث عند التوقف عن التدخين؟

كشفت منظمة الصحة العالمية مجموعة من المتغيرات الهامة التي تحدث للشخص عقب الإقلاع عن التدخين، والتي جاءت كالتالي:



ماذا يحدث عند التوقف عن التدخين؟



بعد 20 دقيقة: ينخفض النبض وضغط الدم.



بعد 8 ساعات: تصبح نسبة الأكسجين طبيعية في الدم.



بعد 24 ساعة: تبدأ الرئتان في التخلص من البلغم والشوائب.



بعد 48 ساعة: تتلاشى نسبة النيكوتين من الجسم.



بعد 72 ساعة: تسترخي الشعب الهوائية فتسهل عملية التنفس.



بعد 2 إلى 12 أسبوعا: تتحسن الدورة الدموية وتسهل الحركة.



بعد 3 إلى 9 أشهر: تتحسن وظيفة الرئتين بمعدل 10% - 5%.



بعد سنة إلى 5 سنوات: ينخفض احتمال الإصابة بالسكتة القلبية والدماغية.



بعد 10 سنوات: ينخفض احتمال الإصابة بسرطان الرئة إلى النصف.



