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ديني

هل صلاة الفجر في البيت خوفا من الوباء والجلوس حتى تطلع الشمس له أجر عمرة؟.. مستشار المفتي يجيب

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:32 م
د. مجدي عاشور
د. مجدي عاشور
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عبد الرحمن محمد
أرسل شخص سؤالا إلى الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، عبر صفحته الرسمية، يقول فيه "هل مَن يُصَلِّي الفجرَ في بيته لِعُذْرِ مَرَضٍ أو لِخَوْفٍ مِن مَرَضٍ مُعْدٍ ، ثم يجلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ، هل له أجر عمرة كما ورد في مَن فَعَلَ ذلك في المسجد؟".

رد مستشار المفتي، قائلا "صلاةُ الجماعةِ على الراجح فرضُ كفايةٍ، أي: لا يَأثَمُ مَن تَرَكَها إذا قام بها غيرُهُ مِن الناس، ولصلاةِ الجماعةِ فَضْلٌ كبيرٌ، سواء في أدائها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " صلاةُ الجماعةِ تَفضُلُ على صلاةِ الفذِّ (أي : الشخص وَحْدَه) بِسَبْعٍ وعِشرينَ دَرجةً". وكذلك في الخطوات التي يمشيها المُصَلِّي إلى المسجد ، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "وذلكَ أَنَّهُ إِذا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلى المَسْجِدِ ، لا يُخْرِجُه إِلاَّ الصَّلاةُ ، لَمْ يَخْطُ خَطْوةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَه بِهَا دَرَجَةٌ ، وَحُطَّتْ عَنْه بهَا خَطِيئَةٌ". 

وأضاف "عاشور"، خلال سلسلة فقه النوازل التي يبثها يوميا عبر صفحته الرسمية، قائلا: مَن اعْتَادَ عَمَلَ الخيرِ - ومنه صلاة الجماعة في المسجد - ثم مَنَعه عُذْرٌ ليس بيده ، فله أجرُ ما كان يفعله قبل العذر ، وهنا يأخذ ثوابَ الجماعة كأنها في المسجد ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إذَا مَرِضَ العَبْدُ، أوْ سَافَرَ، كُتِبَ له مِثْلُ ما كانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا " . 

وتابع: قال النبي صلى الله عليه وسلم : « مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ (أي : الصُّبح) فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ » .  

والخُلاصة : أنَّه مَن كان مُعتادًا لصلاة الفجر في المسجد جماعةً ، ثم أصابه عذر ، كمرض أو خوف من مرض مُعْدٍ ، فصلى الفجر في بيته ، ثم جلس يذكر الله تعالى حتى طلعت الشمس ، فقام فصلى ركعتي الضحى ، كُتِبَ له أجْرُ حَجَّةٍ وعُمْرَةٍ معًا .. (ذَٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) .
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