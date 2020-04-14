وزير التموين يكشف عن موقفه بشأن الحظر الكلي

كشف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن رأيه في فكرة تطبيق حظر كلي وإغلاق كامل.

وأضاف المصيلحي، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن ما يتماشى مع بعض الدول قد لا يكون مفيدا في بلاد أخرى، لافتا إلى أن الحظر الكامل لن يؤثر على معدلات الإصابة بفيروس كورونا مثلما حدث في نيويورك وإيطاليا والسويد.

وأكمل وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر تتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد بكل حكمة وشفافية كبير، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع المستجدات في هذا الشأن بشكل يومي.