فيديوجراف.. فهمي وحلمي والسعدني يقصفون جبهة محمد رمضان

المثير للجدل دائمًا محمد رمضان تعرض لمجموعة من الإنتقادات خلال الفترة الماضية، بسبب الاختيارات الدرامية الذى تضعه في مواجهات حادة مع جماهيره أو زملائه من الوسط الفني، خاصة أن رمضان يعمد إلى إطلاق أسماء بطولية على أعماله الدرامية مثل "الأسطورة، زلزال، البرنس".

رد عدد من الفنانين على الممثل محمد رمضان أولهم الفنان أحمد حلمى، الذى لعب دور البرنس في فيلم كدة رضا واستساغت جماهيره إطلاق لقب البرنس عليه، وعلى الرغم من ذلك لم يلجأ حلمي إلى تثبيت اللقب بعمل درامي أو سينمائي يحمل نفس الاسم،حلمى نشر صورة له خلال انستجرام مكتوبا عليها "البرنس".





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