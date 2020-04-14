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رياضة

محامى حمدى النقاز يكشف كواليس قرار الفيفا ضد الزمالك

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:01 م
حمدي النقاز
حمدي النقاز
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ياسمين تيسير
كشف أنيس بن ميم، محامي التونسي حمدي النقاز، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك السابق، كواليس حصوله على حكم بتغريم القلعة البيضاء مبلغ مليون و250 ألف دولار.

وقال بن ميم فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "تن": "تلقينا إعلان من الاتحاد الدولي لكرة القدم بالحكم الصادر لنا ضد نادي الزمالك، وكل ساعة تأخير لن تكون في صالح النادي الأبيض".


وأضاف: "غير صحيح أن نادي الزمالك لم يتلق أى خطاب بشأن الحكم، الفيفا يتعامل مع كافة الأطراف، وعلمنا بقرار الاتحاد الدولي يوم الخميس الماضي، والحكم تم إرساله إلى محامي نادي الزمالك".
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