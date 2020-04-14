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أخبار العالم

جلاسكو البريطانية وسانوفي الفرنسية تصنعان علاجا مشتركا لـ كورونا وتحددان موعد طرحه

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:38 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قالت شركتا "جلاسكو سميث كلاين" البريطانية، و"سانوفي" الفرنسية اليوم، الثلاثاء، إنهما ستطوران لقاحا لمكافحة فيروس كورونا سريع الانتشار.

وقال صانعو الأدوية إنهم يتوقعون بدء التجارب السريرية للقاح في النصف الثاني من هذا العام. إذا نجح ، فسيكون اللقاح متاحًا في النصف الثاني من عام 2021.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يوقف فيه صانعو الأدوية التجارب السريرية مؤقتًا لأمراض مناطق أخرى حيث يركزون على اختبار العلاجات المحتملة لفيروس كورونا.

وسيتم تطوير اللقاح المساعد من خلال الجمع بين بروتين S-COVID-19 من Sanofi وتقنية الوباء المساعد لـ GSK.

وتلعب المواد المساعدة دورا في تعزيز الكفاؤة ودورا حيويا في العديد من اللقاحات.التى  تمت إضافة مادة مساعدة إليها لتعزيز الاستجابة المناعية وثبت أنها تخلق مناعة أقوى وأطول عمرًا ضد العدوى من اللقاح وحده.

وقالت الشركتان أنهما دخلتا أيضا في اتفاقية نقل المواد ، مما يسمح لهما ببدء العمل معًا على الفور.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء ، قالت منافستها المحلية GSK AstraZeneca Plc ومقرها المملكة المتحدة إنها ستبدأ تجربة سريرية على دواء السرطان، Calquence، لتقييم قدرته على التحكم في استجابة الجهاز المناعي المبالغ فيها المرتبطة بعدوى COVID-19 في المرضى المصابين بأمراض شديدة.

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