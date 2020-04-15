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رياضة

سيد عبد الحفيظ: نتابع كل اللاعبين المعارين.. والاحتياجات تحسم موقف محمد شريف من العودة أو البيع.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:10 ص
احمد ياسر واكرم توفيق
احمد ياسر واكرم توفيق
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حسن العمدة
قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة السويسري رينيه فايلر، يتابع جميع اللاعبين المعارين.

وأكد عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الجهاز الفني يتابع جميع اللاعبين منذ بداية الموسم، ونتابع الجميع ونحدد الاحتياجات".

وتابع: "درسنا ملف جميع اللاعبين ونقوم بوضع الاحتياجات، أما عن القرار فلم يتم اتخاذه حتى الآن ولكن سيكون في أقرب وقت".

وقال: "محمد شريف لاعب جيد وكبير وأتمنى عودته ولكن لم نحسمها حتى الآن وسيتم تحديد بيعه أوعودته من خلال الاحتياجات في الموسم الجديد".

ورفض سيد عبد الحفيظ فكرة تخفيض راتبه الشهرى خلال أزمة كورونا ردا على الاتجاه السائد داخل النادى الأهلى خلال الفترة الحالية لتخفيض الرواتب وأيضا عقود اللاعبين.

وتوقف الدوري المصري والأنشطة الكروية بعد تفشي فيروس كورونا داخل البلاد.
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