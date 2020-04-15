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توك شو

الصحة العالمية: التباعد هو الضمان الوحيد لمنع انتشار فيروس كورونا.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:04 ص
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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إبراهيم القادري
قالت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ، إن إقليم شرق المتوسط يوجد به 22 دولة كما أن مراحل جائحة فيروس كورونا تختلف من دولة الي أخرى وهناك دول مازالت تبدأ في المنحني الوبائى .

وأضافت مها طلعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج يحدث في مصر المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن إيران تجاوز عدد الحالات بها إلى 70 الف مصاب كما ان لبنان والأردن خلال المرحلة القادمة سيهبط بها المنحني الوبائى .

وأوضحت مها طلعت: أننا لا نعتمد على البيان اليومي للحالات لأنه لا يدعو للخوف ويجب ان ننظر الي البيان الأسبوعي لان هناك اياما يحدث بها ارتفاع وايام يحدث بها انخفاض .

ونوهت مها طلعت، إلى أن التباعد الاجتماعي مطلوب في الفترة الحالية لأن هذا هو الضمان الوحيد لمنع انتشار فيروس كورونا ويجب علي الجميع الالتزام به ليس في شم النسيم فقط ولكن في رمضان ايضا وخلال الأعياد  .

وأكملت مها طلعت، أن الادوية التي تستخدم في علاج فيروس كورونا تكون علي حسب حالة المريض لأن الحالات القاسية قليلة جدا .

وأشارت إلى ان كل دولة ولها بروتوكول علاجي خاص بها ولا يوجد ادوية متفق عليها بشكل نهائى .
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