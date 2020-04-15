في يوم ميلاد زينب صدقي.. 9 معلومات عن الراحلة.. وودعت فنانة بتغسيلها

وفي يوم ميلاد زينب صدقي، نرصد 9 معلومات حول الفنانة الراحلة.





1-اسمها الحقيقي ميرفت عثمان صدقي.





2-من مواليد 15 أبريل عام 1895 من أصول تركية .





3- تزوجت مرة واحدة لم تدم سوى 6 أشهر.





4- ابنتها "كوثر عباس" التي أصبحت فيما بعد ميمي صدقي هي "ابنتها بالتبني".





5-بدأت التمثيل عام 1917 على خشبة المسرح.





6-حصلت علي الجائزة الأولى في التمثيل عام 1926 في مسابقة أقامتها لجنة تشجيع التمثيل والغناء المسرحى.





7-تميزت أدوارها في المسرحيات بالفتاة الناطقة بالفصحى.





8-أهم مسرحياتها "مجنون ليلى، كليوباترا، الجاه المزيف، أحدب نوتردام".





9- حصلت على جائزة الجدارة للفنون من مصر، ثم جائزة الرواد بمناسبة اليوبيل الذهبي للسينما المصرية من جمعية الفيلم.