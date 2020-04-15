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اعرف الحقيقة.. 5 معلومات خاطئة عن فيروس كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:29 ص
صدى البلد
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رشا عوني

منذ تفشي فيروس كورونا في مصر، تنتشر معلومات خاطئة شائعة على نطاق واسع ، يتبادلها البعض على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه المعلومات قد تتسبب في ضرر للبعض أكثر من النفع، وقامت منظمة الصحة العالمية بدورها في تصحيح هذه المعلومات الخاطئة لدى البعض وحذرت من نشر معلومات غير موثوق فيها عن فيروس كورونا.


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بحسب ما نشره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إليك أهم المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا المستجد.


 1-  هل سينتهي الفيروس في الصيف؟

أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد دليل على انتهاء فيروس كورونا في الصيف وتحديدًا في درجات الحرارة العالية.


2-  هل الغرغرة بالماء والملح تقتل الفيروس؟

نفت منظمة الصحة العالمية هذه المعلومة، وأكدت أن الغرغرة لا تقتل الفيروس لكنها تعالج التهاب الحلق ونزلات البرد.

3-هل ارتداء القفازات يحمي من كورونا؟

أكدت منظمة الصحة العالمية أن غسل اليدين باستمرار على مدار اليوم هو أفضل طريقة للوقاية من كورونا، أما ارتداء القفازات الطبية المطاطية يجب ألا يتجاوز ساعة لأنه يمتلئ بالجراثيم والميكروبات فلا يفضل ارتداؤه لساعات طويلة في اليوم.


4-  هل تجربة كتم النفس تحدد الإصابة بكورونا؟

  نفت منظمة الصحةالعالمية هذه المعلومة، وأكدت أن تجربة كتم النفس لا تدل على الإصابة بفيروس كورونا بل يمكن أن تسبب ضيق تنفس.


5-  هل الكمامة كفيلة بحمايتك من كورونا؟

الكمامة وحدها لا تكفي للوقاية من كورونا، ويفضل أن يرتديها فقط المصابون بالبرد أو الإنفلونزا، أو الشخص الذي يشك في إصابته بالفيروس لحين التأكد.

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