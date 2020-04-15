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مرأة

ليس الرئتين فقط.. فيروس كورونا يصيب 3 أعضاء بالجسم

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:31 ص
كورونا يهاجم 4 اعضاء
كورونا يهاجم 4 اعضاء بالجسم
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رشا عوني
منذ تفشي فيروس كورونا في العالم و وصوله إلى مصر خلال الشهر والنصف الماضي، فالجميع يخشى الإصابة به خاصة في ظل تزايد عدد الحالات المصابة بالفيروس بشكل يومي، وكلما اصيب شخص بأعراض البرد قد يشك في إصابته بفيروس كورونا، خاصة أن الأعراض متشابهة تمامًا مع الأنفلونزا لكن كورونا يسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل غير طبيعي . 

المعروف أن فيروس كورونا يصيب الحلق أولًا ثم يزحف حتى الجهاز التنفسي ويصيب الرئتين ويسبب ضيق التنفس، وهنا يلجأ الأطباء إلى وضع مريض كورونا على أجهزة التنفس .

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الأبحاث العلمية الحديثة التي أجريت مؤخرًا على فيروس كورونا أكدت أن كوفيد 19 لا يصيب الرئتين والجهاز التنفسي فقط بل يمتد لبعض أعضاء الجسم الأخرى إذا لم يتم السيطرة عليه في بداية الإصابة . 

أكد الأطباء في تقرير نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية أن فيروس كورونا ومضاعفاته تتلف عضلة القلب نفسها لذلك مرضى القلب تظهر عليهم أعراض الإصابة بكورونا بشكل سريع وواضح ويصبحون في حالات حرجة.

كورونا يصل للكلى
عندما يتمكن فيروس كورونا من الجسم وتتكاثر الخلايا بداخله ، يؤثر فيروس كورونا بشكل مباشر على الكلى ووظائفها ويمنعها من أداء مهامها وتنظيف الدم من السموم وبالتالي يصبح الجسم في حالة خطرة فقد يصل للفشل الكلوي 

كورونا يصل للجهاز الهمضي
يتمكن فيروس كورونا من الوصول إلى الجهاز الهضمي فيحدث اضطرابات في المعدة وقد يصاب المريض بالإسهال أو عسر الهضم . 
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