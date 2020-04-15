فض المظاريف المالية لتشغيل وإدارة الخدمات بـ المتحف المصرى الكبير.. اليوم

أعلن اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، أنه سيتم اليوم، الأربعاء، فض المظاريف المالية الخاصة بتشغيل وإدارة الخدمات داخل المتحف الكبير، والتى تقدمت لها شركتان الأولى تحالف إماراتى إيطالى مصرى، والثانية تحالف مصرى إماراتى أمريكى لاختيار إحدى الشركتين للفوز.





وأوضح اللواء عاطف مفتاح أنه تقدم فى 10 يونيو الماضى 1200 شركة خرجنا بالجولة الأولى منها بـ 8 تحالفات، ووصلنا الجولة الثانية 5 تحالفات، وانتهت الجولة الثالثة إلى 3 تحالفات واعتذرت واحدة.

وقال المشرف العام على المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به إن مهلة التظلمات المقدرة بـ 14 يوما انتهت أمس الأول، الاثنين، لافتا إلى أن الموضوع معقد جدا، حيث يتم التقييم بشكل دقيق جدا، خاصة أن حجم العروض المالية والفنية ضخمة.



وأضاف أن عملية تقييم العروض المقدمة من قبل التحالفين سوف تستغرق من شهر إلى شهر ونصف الشهر، وصولًا إلى اختيار أحدهما، لافتًا إلى أن فترة التعاقد مع التحالف الفائز ستكون 10 سنوات.