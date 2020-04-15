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أخبار العالم

إسرائيل تسجل ارتفاعا جديدا في عدد وفيات فيروس كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:48 ص
اسرائيل تسجل ارتفاعا
اسرائيل تسجل ارتفاعا جديدا في عدد وفيات فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 124 حالة.

ووفقا لوكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، في آخر إحصائية لها، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس المستجد في إسرائيل كانت مساء أمس الثلاثاء بواقع 12046 حالة.

وأضافت أن عدد الحالات الحرجة وصل إلى 175 حالة جديدة، والمتوسطة بلغت 177، بينما يتلقى التنفس الاصطناعي كاملا 133 حالة. وارتفعت حالات التعافي إلى 2195.

وكشف تقرير صادر عن وزارة الصحة الإسرائيلية أن 40 ٪ من مرضى فيروس كورونا في إسرائيل جاءوا من الولايات المتحدة، ووجدوا أن 15 ٪ من جميع المرضى أصيبوا نتيجة المخالطة في الأماكن العامة.

وجاءت تلك البيانات نتيجة قرار عدم إدراج الولايات المتحدة في أوائل مارس على قائمة الدول التي يجب أن يدخل العائدون منها في عزلة. 

ووجد التقرير أن 569 من المرضى في إسرائيل أصيبوا بالعدوى في الولايات المتحدة ، و 40٪ من جميع المرضى المصابين في الخارج معروفين من أين أتوا.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حيث سجلت أكثر من 600 ألف إصابة و26 ألف حالة وفاة.
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