سيد عبد الحفيظ: لا نية لتجميد أحمد فتحي أو معاقبته

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الاول بالنادي الاهلي، حقيقة تجميد نجم الفريق أحمد فتحي، عقب انضمامه بشكل رسمي إلي نادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل.





وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية له إنه لا توجد أي نيه لدى الجهاز الفني أو الجهاز الإداري بتوقيع عقوبة على أحمد فتحي أو تجميده.





وشدد مدير الكرة بالنادي الأهلي على أن علاقة النادي التاريخية مع كل اللاعبين مبنية على مبدأ الاحترام المتبدالي بين الطرفين.





وأعلن نادي بيراميدز في وقت سابق بشكل رسمي انضمام احمد فتحي إلي صفوفه في صفقة انتقال حر، وذلك عقب نهاية تعاقد أحمد فتحي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري.





وكان النادي الأهلي قد عرض على احمد فتحي التجديد مقابل موسمان يتقاضى خلالهما ما يقارب 24 مليون جنيه، إلا أن الأخير رفض وفضل الانتقال الي نادي بيراميدز.



